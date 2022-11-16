МО РФ показало кадры уничтожения украинской РЛС беспилотником «Ланцет»
Точный удар беспилотником «Ланцет» пришелся по вражеской радиолокационной станции, обеспечивавшей работу системы ПВО украинских боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением украинской радиолокационной станции беспилотником ВС РФ.
Точный удар беспилотником «Ланцет» пришелся по вражеской РЛС, обеспечивавшей работу системы ПВО украинских боевиков.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения беспилотником украинской боевой машины РСЗО «Град».
Также в МО РФ заявили о нанесении массированного удара по системе военного управления Украины.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов