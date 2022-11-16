Минобороны России показало видео уничтожения украинского «Града» ударным беспилотником

Ранее МО РФ сообщило о массированном ударе по системе военного управления Украины . При этом в Минобороны России уточнили , что удары наносились по целям не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/202211161245-tmggt.html&date=2022-11-16 12:45:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.