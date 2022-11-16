Минобороны России показало видео уничтожения украинского «Града» ударным беспилотником
В Минобороны России констатировали уничтожение вражеского «Града» в результате точного попадания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения украинской боевой машины РСЗО «Град» в зоне спецоперации.
Сообщается, что цель была ликвидирована при помощи комплекса ударных БПЛА.
В Минобороны России констатировали уничтожение вражеского «Града» в результате точного попадания.
Ранее МО РФ сообщило о массированном ударе по системе военного управления Украины. При этом в Минобороны России уточнили, что удары наносились по целям не ближе 35 километров от украинско-польской границы.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов