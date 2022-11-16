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В МИД Венгрии заявили, что Польша не знает, чьи ракеты упали на ее территорию

Тимур Шерзад
11:58 16.11.2022
В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов вблизи польско-украинской границы.
В МИД Венгрии заявили, что Польша не знает, чьи ракеты упали на ее территорию
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Польша по-прежнему не может сказать, чьи ракеты упали на ее территории. 

«Сегодня утром я переговорил по телефону с моим коллегой министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Он сказал мне, что пока что ничего окончательного, ничего точного они сказать не могут в связи со вчерашним падением ракет. Не могут точно и конкретно сказать, кто использовал устройства для запуска ракет, которые упали в Польше, не могут также сказать, кто мог стрелять и с какими намерениями», - заявил Сийярто. 

По его словам, польские специалисты проводят основательное и тщательное расследования. В польском МИД Петеру Сийярто заметили, что, как только будут результаты расследования, которые стоит распространить, их тут же сообщат. 

Ранее версию о якобы российском происхождении упавших на территории Польши ракет опровергли в Минобороны России. 

Также об отсутствии информации о падении «российских» ракет в Польше заявили и в Пентагоне. 

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