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Пентагон не располагает информацией о падении «российских» ракет в Польше

Максим Крюков
23:23 15.11.2022
Кроме того, в минобороны США призвали не заниматься спекуляцией без фактов.
Пентагон не располагает информацией о падении «российских» ракет в Польше
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Пентагон пока не располагает сведениями, которые бы являлись подтверждением сообщений официальных лиц и средств массовой информации Польши о падении двух российских ракет неподалеку от польского города Люблин. Об этом заявил пресс-секретарь военного ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Как сообщает телеканал CNN, глава Пентагона Ллойд Остин планирует обсудить подробности инцидента со своим польским коллегой.

Кроме того, в минобороны Соединенных Штатов призвали не заниматься спекуляцией без фактов.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации ответили на сообщения о падении «российских» ракет в Польше. Такие сообщения польских СМИ и официальных лиц являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, заявили в российском оборонном ведомстве. Также в МО РФ подчеркнули, что российские средства поражения не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.

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