Армия Командир экипажа МиГ-31 рассказал, как уничтожил украинский Су-24 По цели выпустили управляемую ракету класса «воздух-воздух». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей-перехватчиков МиГ-31 в ходе операции. Экипажи самолетов выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Во время одного из вылетов летчики обнаружили воздушную цель. При помощи ракеты «воздух-воздух» удалось уничтожить украинский самолет Су-24. «Во время дежурства в воздухе была обнаружена и опознана воздушная цель. По согласованию с командным пунктом было выполнено наведение на цель и пуск управляемой ракеты с последующим сопровождением воздушной цели до момента ее пропадания. Повторно цель не обнаружил. В районе предполагаемого поражения воздушной цели при помощи бортовой радиолокационной станции наблюдал поражение самолета противника. Выполнил контрольный заход на предполагаемое место нахождения цели, повторно ее не обнаружил. По данным командного пункта получили подтверждение о поражении самолета противника Су-24», - рассказал командир экипажа самолета МиГ-31 Савелий. Ранее «Звезда» показывала кадры работы Су-35С в ходе специальной военной операции. Для уничтожения целей применяется широкий спектр авиационных средств поражения. Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика