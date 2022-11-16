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«Попадаем в яблочко»: наводчик САУ «Мста-С» рассказ об уничтожении позиций националистов

07:34 16.11.2022
Российские бойцы уничтожают огневые позиции боевиков, бронетехнику и минометные батареи врага в зоне спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходно-артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С» артиллерийского подразделения 1-ого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Расчеты самоходно-артиллерийских установок наносят удары по выявленным огневым позициям боевиков, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки.

«Свою машину нужно знать в точности. Любые нюансы и проблемы ты обязан максимально быстро решать. Это влияет на твою работу. Вражеская артиллерия для нас это лакомый кусочек, мы обожаем по ним работать, это наши враги. Попадаем прямо в яблочко. Поверьте мне, враг нас не ожидает там, где мы есть», - рассказал старший наводчик САУ «Мста-С».

Нанеся удар по силам противника, боевые машины скрытно меняет позицию. Контроль поражения целей и корректировка огня осуществляется расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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