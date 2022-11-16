Армия «Попадаем в яблочко»: наводчик САУ «Мста-С» рассказ об уничтожении позиций националистов Российские бойцы уничтожают огневые позиции боевиков, бронетехнику и минометные батареи врага в зоне спецоперации. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходно-артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С» артиллерийского подразделения 1-ого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики. Расчеты самоходно-артиллерийских установок наносят удары по выявленным огневым позициям боевиков, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки. «Свою машину нужно знать в точности. Любые нюансы и проблемы ты обязан максимально быстро решать. Это влияет на твою работу. Вражеская артиллерия для нас это лакомый кусочек, мы обожаем по ним работать, это наши враги. Попадаем прямо в яблочко. Поверьте мне, враг нас не ожидает там, где мы есть», - рассказал старший наводчик САУ «Мста-С». Нанеся удар по силам противника, боевые машины скрытно меняет позицию. Контроль поражения целей и корректировка огня осуществляется расчетами беспилотных летательных аппаратов. Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика