Спорт Тренер Непряевой оценил ее победу на «Тур де Ски» Ян Брацкий В финале спринта классическим стилем россиянка прошла дистанцию 1,2 километра за 2 минуты 36,41 секунды. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: Победа российской лыжницы Натальи Непряевой в спринте классическим стилем в рамках четвертой многодневки «Тур де Ски» подарила хорошие эмоции всему тренерском штабу. Об этом «Звезде» рассказал наставник спортсменки Юрий Бородавко. «Она хорошо себя чувствует, поскольку выиграла. Хорошие эмоции и все хорошо. Мы сейчас в Германии, в Оберстдорфе, ждем мужской финал, поскольку женский финал закончился. Я еще на дистанции», - поделился тренер. В финале россиянка прошла дистанцию 1,2 километра за 2 минуты 36,41 секунды. Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в масс-старте на дистанции 15 километров свободным стилем на многодневке «Тур де Ски». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика