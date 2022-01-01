Россиянка Непряева одержала победу в спринте в рамках «Тур де Ски»
Российская спортсменка преодолела дистанцию 1,2 километра за 2 минуты 36,41 секунды.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Российская лыжница Наталья Непряева стала первой в спринте классическим стилем в рамках четвертой гонки многодневки «Тур де Ски» на этапе в немецком Оберстдорфе.
В финале россиянка прошла дистанцию 1,2 километра за 2 минуты 36,41 секунды.
Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в масс-старте на дистанции 15 километров свободным стилем на многодневке «Тур де Ски».