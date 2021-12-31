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Большунов стал вторым в масс-старте «Тур де Ски»

Ян Брацкий
16:20 31.12.2021
Первым финишный створ пересек норвежец Йоханнес Клебо, замкнул тройку лучших его соотечественник Шур Рете.
Большунов стал вторым в масс-старте «Тур де Ски»
© Фото: san_sanych_bolshunov, Instagram
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Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в масс-старте на дистанции 15 километров свободным стилем на многодневке «Тур де Ски». Состязания проходят в эти дни в германском Оберстдорфе.

Первое место занял знаменитый норвежец Йоханнес Клебо, пробежавший полтора десятка километров за 32 минуты 26,4 секунды. Большунов отстал всего на 3,4 секунды. Замкнул тройку лучших с результатом +4,0 секунды еще один норвежец Шур Рете, пишет ТАСС.

Сегодня, 31 декабря, Александру Большунову исполнилось 25 лет. За свою спортивную карьеру он трижды становился серебряным призером Олимпиады и один раз завоевывал бронзу Игр, один раз Большунов побеждал на чемпионате мира, шесть раз прибегал вторым и один раз становился третьим.

Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» завершится 4 января. Прошлые соревнования завершились победой россиянина и американки Джессики Диггинс.

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