Врачи выявили COVID-19 у премьера Камбоджи, который встречался с Лавровым и Байденом

Глава Белого дома пять раз прививался от коронавируса и не так давно переболел COVID-19.

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У премьер-министра Камбоджи Хун Сена выявили коронавирус. Незадолго до этого он провел личную встречу с президентом США Джо Байденом, а также сидел с ним рядом на торжественном ужине. Кроме того, Хун Сен лично приветствовал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьера Госсовета Китая и генсека ООН.

После вердикта врачей, камбоджийский премьер принял решение немедленно вернуться на родину с Бали, где проходит саммит «Большой двадцатки», пишет Bloomberg.

Чрез пять дней Джо Байден отметит 80-летний юбилей, он пять раз делал прививку от COVID-19. В конце июля глава Белого дома уже болел коронавирусной инфекцией, причем врачи обнаружили у него повторные симптомы после проведения курса лечения. Впрочем, заболевание у Байдена протекло без клинических проявлений, он работал в режиме самоизоляции.