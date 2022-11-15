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Саммит G20 начался с обсуждения энергетической безопасности

Константин Коковешников
Иван Лебедянский
08:13 15.11.2022
Для поддержания правопорядка власти Индонезии задействовали более 18 тысяч военнослужащих и сотрудников полиции. Они патрулируют даже удаленные от места саммита районы острова.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Восточноазиатский саммит «Большой двадцатки» в Индонезии, на острове Бали проходит при повышенных мерах безопасности. Для поддержания правопорядка местные власти задействовали более 18 тысяч военнослужащих и сотрудников полиции. Патрули организованы во всех центральных районах острова.

Тем временем уже началось первое пленарное заседание саммита. В нем лидеры крупнейших экономик мира собрались в курортной зоне отеля класса «Люкс», чтобы обсудить энергетическую безопасность.

В этом году саммит G20 стартовал с опозданием. Причина этому - прибывший на 40 минут позднее условленного времени кортеж президента США Джо Байдена.

При этом глава российской делегации Сергей Лавров прибыл вовремя. Президент Индонезии Джоко Видодо тепло поприветствовал главу российского МИД, который сегодня выступит на двух пленарных заседаниях, посвященных продовольственной и энергетической безопасности.

Специалисты прогнозируют, что этот саммит станет одним из самых сложных за всю историю G20. В нем также будут участвовать лидеры США и КНР, у которых в понедельник уже состоялась личная встреча. По итогам встречи Си Цзиньпин заявил о невозможности независимости Тайваня, на что получил ответ о дальнейших планах США конкурировать с Китаем. При этом лидеры двух стран намерены показать, что США и Китай могут преодолеть разногласия и не допустить, чтобы конкуренции переросла в конфликт.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, в виду особых обстоятельств, требующих его нахождения в России.

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