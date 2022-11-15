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Президент Индонезии открыл саммит G20 после опоздания Байдена почти на сорок минут

Максим Крюков
05:25 15.11.2022
Для делегации Соединенных Штатов такое поведение уже стало доброй традицией. Восточноазиатский саммит в Камбодже начался без американского лидера - тогда все участники ждали Байдена около получаса.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент Индонезии Джоко Видодо официально открыл саммит G20, который в этом году проходит на острове Бали. Начало встречи «Большой двадцатки» пришлось немного перенести, так как американский лидер Джо Байден приехал после окончания церемонии прибытия делегаций, опоздав почти на 40 минут.

Для делегации Соединенных Штатов такое поведение уже стало доброй традицией. Восточноазиатский саммит в Камбодже начался без американского лидера - тогда все участники ждали Байдена около получаса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который представляет Россию на этом саммите, также прибыл на заседание. Глава МИД РФ выступит сразу на двух пленарных заседаниях - по продовольственной и энергетической безопасности. Оба пройдут в закрытом формате. Кроме того, министр проведет ряд двусторонних встреч и, предположительно, итоговый выход к журналистам.

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