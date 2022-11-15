Российские военные сбили более двухсот беспилотников на Южно-донецком направлении

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Более двухсот беспилотников сбили российские военные над зоной проведения спецоперации на Южно-донецком направлении. Борьбу за чистое небо ежеминутно ведут подразделения радио-электронной борьбы. Им приходится уничтожать буквально рои разведывательных и ударных дронов, которые запускают вооруженные формирования Украины.

Подразделение штурмовиков морской пехоты Тихоокеанского флота рассредоточиваются по периметру, прочесывают ближайшие лесопосадки. Все общение только специальными жестами - сегодня особое задание: группа прикрытия обеспечивает безопасность операторов радиоэлектронной борьбы. Здесь на Южно-донецком направлении с радиоэлектронными ружьями в руках, они развернули самую настоящую охоту за дронами боевиков. Внешне похожее на оружие из будущего, ружье максимально простое в управлении: запускается при помощи всего одной кнопки. Мобильные группы - перехватчики создают помехи БПЛА противника, тем самым сажая или уничтожая квадрокоптеры по всей линии соприкосновения.

«Просто включаем кнопку. Все, она пошла в работу. И прицелом целимся и ведем "птицу". Есть связь между пультом, который у оператора и дрона. Эту связь мы обрываем. И дрон либо летит по последней своей команде, например, вперед, либо может снизить высоту и упасть», - объяснил боец расчета с позывным «Графит».

В ясную погоду националисты выпускают в небо для разведки и корректировки огня целые стаи беспилотников, но сегодня ветрено и туманно - вражеский дрон в небе появляется лишь спустя несколько часов после засады. Оператор пытается аккуратно посадить беспилотник в поле, тем самым сохранив его, как трофей. Подавляются каналы радионавигации - оператор вражеского БПЛА уже потерял управление, а также видеоизображение на своем экране. Дрон опускается и морпех из группы прикрытия бежит в направлении спущенного на землю беспилотника. Важно как можно скорее отсоединить от него батарею - он ослеплен, но все еще опасен.

Противник сообразивший, что дрон безвозвратно потерян, еще может успеть по издаваемому от аккумулятора сигналу определить его координаты, и навести на этот квадрат удар артиллерии или миномета. Но морпехи работают быстро и четко - ружья не подвели и в этот раз. Между тем, операторы отмечают: у боевиков есть аналоги подобного оружия против наших дронов, вот только их характеристики оставляют желать лучшего.

«У нас есть пара трофейных ружей, но их тактико-технические характеристики уступают нашим. Российские бьют дальше, высоты больше. У противника, соответственно, эти характеристики меньше и диапазоны подавления у них меньше по количеству», - рассказал военнослужащий морской пехоты ТОФ с позывным «Удав».

Но не все беспилотники удается посадить. Для борьбы с крупными дронами самолетного типа операторы РЭБ работают в тесной связке с расчетами ЗРК «Бук» или «Тор», передавая им координаты БПЛА.