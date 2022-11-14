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Смена владельцев: как российские специалисты РЭБ наказывают операторов вражеских дронов

Максим Низкодубов
11:08 14.11.2022
После перехвата и посадки украинского беспилотника его программное обеспечение перепрошивается. Процесс не занимает много времени. Затем трофей передается нашим подразделениям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Всего десять секунд необходимо российским военнослужащим, чтобы в прямом смысле взять в свои руки управление вражескими беспилотниками. С помощью средств радиоэлектронной борьбы они перехватили и подавили сигналы десятков украинских боевых и разведывательных дронов на передовой. За тем, как переманивают квадрокоптеры, наблюдал Максим Низкодубов.

Над позициями наших мотострелков кружит вражеский беспилотник-разведчик. Сигнал, который этот дрон получает из своего пункта управления, тут же перехватывает и подавляет наше подразделение РЭБ. 

В первую очередь расчеты средств радиоэлектронной борьбы маскируют технику в лесополосе. Станции радиоперехвата - привлекательная цель для артиллерии и ракетчиков неприятеля. Одна такая боевая машина может дезориентировать целую моторизированную роту. Поэтому обнаружить и уничтожить ее для неприятеля очень важно.

«За моей спиной один из расчетов устанавливает мачту на боевую машину. Такая техника способна без единого выстрела разорвать связь между подразделениями противника и командованием», - прокомментировал корреспондент.

Беспилотные летательные аппараты, которые сегодня массово перехватывают и подавляют наши подразделения РЭБ, требуют разного подхода. По крупным разведывательно-ударным дронам, таким как «Байрактар», работают многофункциональные гусеничные комплексы «Борисоглебск-2» и «Красуха» на базе КамАЗа. Но это лишь малый спектр их возможностей. Каждая машина способна сканировать радиоэфир на значительном участке территории, решая одновременно более трех десятков оперативных задач.

«Есть источники сигналов. Станция их находит. И потом вместо этого сигнала мы отправляем свой. И то, что мы пытаемся подавить, оно теряется. Потому что мы ей ставим помеху», - заметил командир маневренной группы РЭБ с позывным Ваниль.

А вот на небольшие разведывательные дроны, один из которых наши бойцы РЭБ сегодня обнаружили в воздухе, устраивается настоящая охота. Специальное ружье испускает электромагнитный импульс. Он перехватывает сигнал, посылаемый от беспилотника в пункт управления, и передает управление в руки охотнику.

«Обнаруживаем беспилотный летательный аппарат. Наводим. И в течение 10 секунд я контроль дрона беру на себя. И потихонечку начинаем производить посадку», - рассказал специалист РЭБ с позывным Аланя.

После перехвата и посадки беспилотника его программное обеспечение перепрошивается. Процесс не занимает много времени. Затем трофей передается нашим подразделениям.

«Два-три раза в день видим противника. Если нахожу, докладываю начальнику. Наш или не наш. Если говорит - не наш, то я работаю по противнику», - признался специалист РХБЗ Иван.

С момента начала спецоперации наши подразделения радиоэлектронной борьбы сумели «переманить» на свою сторону уже несколько десятков этих «боевых птиц». Но эффективность работы подразделений РЭБ оценивается не только количеством перехваченных дронов, но и массированным подавлением каналов управления разведкой и артиллерией противника.

Ранее корреспондент показал, как выглядит перестрелка на Запорожском направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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