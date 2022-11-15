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Ружье из фантастических фильмов: как российские морпехи перехватывают дроны боевиков в зоне СВО

Андрей Лазарев
05:10 15.11.2022
Мобильные группы - перехватчики создают помехи дронам противника, тем самым сажая или уничтожая квадрокоптеры по всей линии боевого соприкосновения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Подразделение штурмовиков морской пехоты Тихоокеанского флота рассредоточивается по периметру и прочесывает ближайшие лесопосадки. Все общение - только специальными жестами - сегодня особое задание: группа прикрытия обеспечивает безопасность операторов радиоэлектронной борьбы. Здесь на Южно-Донецком направлении с радиоэлектронными ружьями в руках российские военнослужащие развернули самую настоящую охоту за дронами украинских боевиков.

Обнаружить, перехватить и в конечном итоге посадить. В руках у военного ВС РФ специальное ружье - антидрон. Причем нашему бойцу даже не обязательно видеть беспилотник - достаточно слышать и знать направление его полета.

Внешне похожее на оружие будущего из популярных фантастических фильмов, ружье максимально простое в управлении: запускается при помощи всего одной кнопки. Мобильные группы - перехватчики создают помехи дронам противника, тем самым сажая или уничтожая квадрокоптеры по всей линии боевого соприкосновения.

«Просто включаем кнопку. Все, она пошла в работу. И прицелом целимся и ведем птицу. Птицу - имею ввиду дрон. Есть связь между пультом, который у оператора, и дроном. Эту связь он обрывает. И то есть дрон либо летит по последней своей команде, например, вперед, либо может снизить высоту и упасть», - рассказал военнослужащий с позывным «Графит».

В ясную погоду украинские националисты выпускают в небо для разведки и корректировки огня целые налеты беспилотников, но сегодня ветрено и туманно - вражеский дрон в небе появляется лишь спустя несколько часов после засады.

Оператор пытается аккуратно посадить беспилотник в поле, тем самым сохранив его как трофей. Подавляются каналы радионавигации - оператор вражеского БПЛА уже потерял управление и видеоизображение на экране.

Дрон опускается, и морпех из группы прикрытия бежит в направлении спущенного на землю беспилотника. Важно как можно скорее отсоединить от него батарею - он «ослеплен», но все еще опасен - чтобы противник, сообразивший, что дрон безвозвратно потерян, не успел по все еще издаваемому сигналу от аккумулятора определить координаты дрона и навести на этот квадрат удар артиллерии или миномета.

Морпехи работают быстро и четко - ружья не подвели и в этот раз. Между тем операторы отмечают: у боевиков есть аналоги подобного оружия против российских дронов, вот только их характеристики оставляют желать лучшего.

«У нас есть пара трофейных ружей, тактико-технические характеристики уступают нашим. Наши бьют по километру дальше, высоты больше, у противника, соответственно, эти характеристики меньше, и диапазоны подавления у них меньше по количеству», - сказал военнослужащий с позывным «Удав».

Но не все беспилотники удается посадить. Для борьбы с крупными дронами самолетного типа операторы РЭБ работают в тесной связке с расчетами зенитно-ракетных комплексов «Бук» или «Тор», передавая им координаты БПЛА. И совместные усилия дают результат: только за последнее время было сбито более двухсот воздушных разведчиков националистов.

Ранее «Звезда» рассказала, как российские специалисты РЭБ наказывают операторов вражеских дронов. После перехвата и посадки украинского беспилотника его программное обеспечение перепрошивается. Процесс не занимает много времени. Затем трофей передается нашим подразделениям.

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