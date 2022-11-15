Politico: Госдеп США готовит почву для переговоров между Россией и Украиной

Американские власти намерены консультироваться в этом вопросе со своими партнерами в Киеве.

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Государственный департамент США готовит почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией. Американские власти намерены консультироваться в этом вопросе со своими партнерами в Киеве.

«Государственный департамент закладывает основу для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией», - сообщает Politico со ссылкой на представителей американской администрации.

Напомним, недавно в МИД РФ заявили, что Россия открыта к переговорам с украинской стороной. Наша страна готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент.

Ранее американское издание The Washington Post писало, что США в частном порядке просят Украину проявить открытость к переговорам с РФ. Таким образом Вашингтон пытается привлечь на сторону Киева другие страны, многие из которых устали от конфликта и заинтересованы в его скорейшем разрешении.