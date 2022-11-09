Захарова заявила, что РФ по-прежнему открыта к переговорам с Украиной с учетом текущих реалий

Так Захарова прокомментировала недавнее высказывание представителя ФРГ об «отсутствии» у РФ готовности к переговорам с киевским режимом.

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Российская сторона по-прежнему открыта к переговорам с украинской стороной, готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга в Москве.

«Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной» , - сказала Мария Захарова.

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала недавнее высказывание представителя Германии об «отсутствии» у российской стороны готовности к переговорам с киевским режимом.

Мария Захарова напомнила в этой связи, что «германская сторона продолжает накачивать киевский режим различными системами вооружений».

«Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано "партнерами". Мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», - констатировала Мария Захарова.

Ранее американское издание The Washington Post писало, что Соединенные Штаты в частном порядке просят Украину проявить открытость к переговорам с Российской Федерацией. Таким образом Вашингтон пытается привлечь на сторону Киева другие страны, многие из которых устали от конфликта и заинтересованы в его скорейшем разрешении.