Армия Глазами экипажа: кадры боевой работы ударных «Аллигаторов» в зоне спецоперации «Аллигаторы» наносят удары неуправляемыми реактивными снарядами с кабрирования, после чего с резким креном как можно быстрее поворачивают обратно, чтобы не попасть под удар вражеских средств ПВО. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: «Звезда» публикует кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации. «Аллигаторы» наносят удары неуправляемыми реактивными снарядами с кабрирования, после чего с резким креном как можно быстрее поворачивают обратно, чтобы не попасть под удар вражеских средств ПВО. Ранее публиковались кадры практических танковых стрельб мобилизованных в Бурятии. Также «Звезда» показала, как минометчики уничтожают украинских боевиков в зоне спецоперации. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика