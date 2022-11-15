Глазами экипажа: кадры боевой работы ударных «Аллигаторов» в зоне спецоперации
«Аллигаторы» наносят удары неуправляемыми реактивными снарядами с кабрирования, после чего с резким креном как можно быстрее поворачивают обратно, чтобы не попасть под удар вражеских средств ПВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации.
«Аллигаторы» наносят удары неуправляемыми реактивными снарядами с кабрирования, после чего с резким креном как можно быстрее поворачивают обратно, чтобы не попасть под удар вражеских средств ПВО.
Ранее публиковались кадры практических танковых стрельб мобилизованных в Бурятии.
Также «Звезда» показала, как минометчики уничтожают украинских боевиков в зоне спецоперации.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов