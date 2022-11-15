Минометная дуэль: кадры уничтожения националистов в зоне СВО

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Ежедневно российские минометчики наносят точечные удары по позициям украинских боевиков в зоне проведения специальной операции. Работать приходится в непосредственной близости от врага.

Безошибочно уничтожать националистов помогают беспилотные летательные аппараты. Картинку с дронов командиры расчетов получают в реальном времени.

Замаскированные огневые позиции и технику противника выявляют всеми возможными средствами, в том числе с помощью радиолокационных станций артиллерийской разведки и контроля стрельбы.

«В день 3-5 задач точно выполняем. Ночью тоже выезжаем. Ночью нас корректирует радиолокационная станция. Быстренько подъехали, отработали, свернулись и уехали», - говорит командир минометного взвода Константин.

Бойцы рассказывают, что у них с противником идет минометная дуэль. В ней российские военные явно выигрывают. Националисты ответить толком не успевают.

Ранее «Звезда» уже рассказывала, в чем состоят тонкости работы минометчиков в зоне спецоперации. Нашу линию обороны противник постоянно «прощупывает», ищет слабые места и где-то пытается пойти на прорыв.