Снова зашумели винты: как экипажи Ка-52 громят позиции противника в зоне СВО

Неуправляемые ракеты чаще всего используют по пехоте и колоннам, а для тяжелой техники есть управляемые ракеты «Вихрь», которые прекрасно справляются с танками и другой бронетехникой.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Количество целей у российской авиации в зоне СВО значительно выросло. Опавшая листва оголила позиции националистов, сложнее стало спрятать и тяжелую технику. Вертолет Ка-52 отправляется на очередной боевой вылет. Погода - отличная, видимость - «миллион на миллион», в таких условиях экипажи работают особенно интенсивно, по четыре-пять вылетов за летную смену.

«Миллион на миллион» - это на жаргоне летчиков значит, что видимость во все стороны не меньше десяти километров. Ка-52 - машина самодостаточная, однако в зоне СВО они работают либо в паре с «Ночными охотниками» Ми-28, либо с «Крокодилами» Ми-24. Выход на точку всегда на предельно малых высотах. Это необходимо, чтобы не попасть в зону действия ПВО противника. Вертолеты мчатся в нескольких метрах от земли со скоростью 300 километров в час. В заданном районе «Аллигатор» резко набирает скорость, задирает нос и наносит удар.

Отстрелявшись, экипаж совершает маневр уклонения, с отстрелом тепловых ловушек. Средства объективного контроля подтверждают поражение цели, можно возвращаться. Едва лопасти винтов останавливаются, за дело берутся техники. Вертолет необходимо заправить, пополнить боекомплект, новая задача может прийти в любой момент.

Им разрешен режим «свободной охоты». Это значит, что вертолеты не привязаны к конкретному квадрату на местности, то есть экипажи до известных пределов могут действовать самостоятельно. Кроме этого, они могут выбирать, какое вооружение использовать. Увеличен и боекомплект. А выбор, из чего стрелять, и без того обширный. Неуправляемые ракеты, или «карандаши», чаще всего используют по пехоте и колоннам, а для тяжелой техники есть управляемые ракеты «Вихрь», которые прекрасно справляются с танками и другой бронетехникой.

Получена новая боевая задача. Снова зашумели винты, вертолеты один за другим поднимаются в воздух и берут курс на запад. Работы у летчиков армейской авиации в зоне СВО еще много.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении до 1 400 украинских боевиков в боях за Павловку.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов