В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт раскрыл, угрожает ли Земле перенаселение

Анна Касаткина
17:44 15.11.2022
По словам профессора Александра Синельникова, убыль населения в будущем может стать большей проблемой, чем его рост.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Moritz Wolf, imagebroker.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Убыль населения может быть более реальной проблемой, чем перенаселение планеты. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

В ООН ранее заявили, что население Земли превысило восемь миллиардов человек. К 2080 году организация ожидает пика численности населения - на Земле будет 10,4 миллиарда человек. При этом уже в период с 2022 по 2050 год более чем в 60 странах число жителей сократится на 1% из-за низкого уровня рождаемости и высокой эмиграции.

«Темпы роста населения мира уменьшаются уже довольно давно. Демографический прогноз ООН предсказывает, что рост не только будет замедляться, но в 2080-х годах, по среднему, наиболее правдоподобному варианту прогноза, сменится убылью населения», - отметил Синельников.

Эксперт указал на то, что в странах с низким уровнем жизни и высокой рождаемостью со временем тоже начнется убыль населения из-за экономических проблем и высокой эмиграции.

«Когда население, имеющее большие семьи, сталкивается из-за этого с экономическими трудностями, то молодые люди, выросшие в этих больших семьях, они уже сами таких семей не создают... Эта проблема решается сама собой. Население не может бесконечно расти, потому что оно испытывает затруднения из-за своего слишком быстрого роста», - пояснил собеседник.

В то же время, когда рождаемость падает ниже уровня замещения поколений, молодые люди не испытывают желания иметь столько детей, сколько было у их родителей. Большинство из них собираются иметь не более двух детей, а некоторые вообще предпочитают бездетность, подчеркнул профессор.

«Рост населения имеет пределы, а убыль населения пределов не имеет. Она сама собой не остановится, остановить ее может только грамотная демографическая политика», - заключил Синельников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что демографическая проблема является основной для РФ. По его словам, она связана с экономическими проблемами внутри страны, так как на рынке труда не хватает рабочих рук.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:34 В стране и мире
СМИ «поймали» шахматиста Карпова после выписки у подъезда его дома
18:09 В стране и мире
В МО Белоруссии объяснили, зачем закупают бланки повесток на фоне слухов о мобилизации
17:36 В стране и мире
ТАСС: Собчак приехала к главе «Ростеха» на переговоры для «улаживания конфликта»
17:06 В стране и мире
Видео
Жители Одессы, Харькова и других городов Украины сообщают о взрывах
16:29 Армия
Видео
Уничтожение украинской бронетехники «Ланцетом» показали на видео
Популярное
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.