Эксперт раскрыл, угрожает ли Земле перенаселение

По словам профессора Александра Синельникова, убыль населения в будущем может стать большей проблемой, чем его рост.

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Убыль населения может быть более реальной проблемой, чем перенаселение планеты. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

В ООН ранее заявили, что население Земли превысило восемь миллиардов человек. К 2080 году организация ожидает пика численности населения - на Земле будет 10,4 миллиарда человек. При этом уже в период с 2022 по 2050 год более чем в 60 странах число жителей сократится на 1% из-за низкого уровня рождаемости и высокой эмиграции.

«Темпы роста населения мира уменьшаются уже довольно давно. Демографический прогноз ООН предсказывает, что рост не только будет замедляться, но в 2080-х годах, по среднему, наиболее правдоподобному варианту прогноза, сменится убылью населения», - отметил Синельников.

Эксперт указал на то, что в странах с низким уровнем жизни и высокой рождаемостью со временем тоже начнется убыль населения из-за экономических проблем и высокой эмиграции.

«Когда население, имеющее большие семьи, сталкивается из-за этого с экономическими трудностями, то молодые люди, выросшие в этих больших семьях, они уже сами таких семей не создают... Эта проблема решается сама собой. Население не может бесконечно расти, потому что оно испытывает затруднения из-за своего слишком быстрого роста», - пояснил собеседник.

В то же время, когда рождаемость падает ниже уровня замещения поколений, молодые люди не испытывают желания иметь столько детей, сколько было у их родителей. Большинство из них собираются иметь не более двух детей, а некоторые вообще предпочитают бездетность, подчеркнул профессор.

«Рост населения имеет пределы, а убыль населения пределов не имеет. Она сама собой не остановится, остановить ее может только грамотная демографическая политика», - заключил Синельников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что демографическая проблема является основной для РФ. По его словам, она связана с экономическими проблемами внутри страны, так как на рынке труда не хватает рабочих рук.