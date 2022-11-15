Население Земли достигло восьми миллиардов человек

Меньше чем за последние 100 лет количество людей, проживающих на Земле, увеличилось в четыре раза.

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Пятнадцатого ноября население Земли превысило восемь миллиардов человек, по данным сайта Worldometers. Таким образом, всего за 11 лет человечество достигло новой круглой отметки.

Такой стремительный рост населения вызван увеличением продолжительности жизни в результате развития медицины и повышением уровня рождаемости в ряде государств.

Первую тройку по количеству населения составляют Китай, Индия и США. Россия - на девятом месте.

При этом в Китае рост рождаемости замедлился начиная с введения политики «Одна семья - один ребенок», которая проводится с 1960-х годов. Эксперты предполагают, что население этой страны к 2030 году достигнет 2,4 млрд, после чего начнет постепенно снижаться.