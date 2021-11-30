Путин назвал проблему демографии основной для России

Российский лидер Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшие десять лет.

«У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, и связано это, прежде всего, с проблемами демографии», - заявил президент, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Путин также рассказал о двух естественных спадах в демографическом развитии страны. В частности, во время Великой Отечественной войны, в 1943-1944 годах.

«И начало - середина 90-х годов после развала Советского Союза, равнозначный уровень падения рождаемости. В 99-м году он был самый низкий», - сказал президент России.

По его словам, уже в 2006 году родилось два миллиона россиян.

«Эта проблема, она приобрела и системообразующий, и экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что с точки зрения укрепления государственности страны, а также по экономическим соображениям решение демографической проблемы - одна из главных на сегодняшний день.

В октябре Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы нового созыва заявил, что низкие доходы граждан являются главной угрозой для демографического будущего страны.

По словам президента, правительство должно поэтапно обеспечить безусловное финансирование молодых семей.