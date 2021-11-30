Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин назвал проблему демографии основной для России

Виктория Ивашечкина
16:10 30.11.2021
Президент РФ также напомнил о двух естественных спадах в демографическом развитии страны.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российский лидер Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшие десять лет.

«У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, и связано это, прежде всего, с проблемами демографии», - заявил президент, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Путин также рассказал о двух естественных спадах в демографическом развитии страны. В частности, во время Великой Отечественной войны, в 1943-1944 годах.

«И начало - середина 90-х годов после развала Советского Союза, равнозначный уровень падения рождаемости. В 99-м году он был самый низкий», - сказал президент России.

По его словам, уже в 2006 году родилось два миллиона россиян.

«Эта проблема, она приобрела и системообразующий, и экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что с точки зрения укрепления государственности страны, а также по экономическим соображениям решение демографической проблемы - одна из главных на сегодняшний день.

В октябре Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы нового созыва заявил, что низкие доходы граждан являются главной угрозой для демографического будущего страны.

По словам президента, правительство должно поэтапно обеспечить безусловное финансирование молодых семей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:50 В стране и мире
Видео
Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 годам лишения свободы
15:32 В стране и мире
Видео
Путин высказался о своем праве избираться на новый срок
15:09 ОПК
Видео
Путин анонсировал появление в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов
12:33 В стране и мире
Видео
Стала известна причина госпитализации Рашкина
12:07 В стране и мире
NASA отложило выход астронавтов в космос из-за летящего к МКС мусора
Популярное
Видео
Отбиваясь сумкой: нападение стаи собак на женщину в Якутске попало на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Момент падения британского F-35 с авианосца попал на видео
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Диетолог назвала самый вредный орех
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.