В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин: Россия вовремя и твердо поставила заслон попыткам повлиять на свой суверенитет

Андрей Аркадьев
14:05 15.11.2022
Основой российской национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры, подчеркнул президент РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Россия вовремя и твердо поставила заслон попыткам повлиять на свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании российского Оргкомитета «Победа».

«Мы вовремя и достаточно твердо, для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон. Основы нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры», - сказал он.

Президент заявил, что ряд государств пытаются переписать, перелицевать мировую историю, а также обвинил их в попытке ослабить Россию. Он заявил, что с насаждения мифов и искажения истории и начинается «раскачка государств и народов».

Также Путин попросил ответственно подойти к организации 80-летия освобождения Ленинграда. В ходе заседания глава РАН Геннадий Красников предложил президенту Владимиру Путину присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:13 В стране и мире
Видео
Глава РАН предложил Путину присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю
13:22 Армия
Видео
МО РФ: российские войска продолжают наступательные действия после освобождения Павловки
13:07 В стране и мире
Песков: резолюция ГА ООН о репарациях Украине - формализация грабежа России
12:54 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно участвуют в гибридной войне на Украине
12:12 В стране и мире
Ми-8 совершил аварийную посадку под Иркутском: есть пострадавшие
Популярное
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.