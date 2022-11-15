Путин: Россия вовремя и твердо поставила заслон попыткам повлиять на свой суверенитет

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Россия вовремя и твердо поставила заслон попыткам повлиять на свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании российского Оргкомитета «Победа».

«Мы вовремя и достаточно твердо, для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон. Основы нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры», - сказал он.

Президент заявил, что ряд государств пытаются переписать, перелицевать мировую историю, а также обвинил их в попытке ослабить Россию. Он заявил, что с насаждения мифов и искажения истории и начинается «раскачка государств и народов».

Также Путин попросил ответственно подойти к организации 80-летия освобождения Ленинграда. В ходе заседания глава РАН Геннадий Красников предложил президенту Владимиру Путину присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю.