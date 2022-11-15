В стране и мире Глава РАН предложил Путину присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю Ян Брацкий По мнению Геннадия Красникова, два этих города стали символами мужества, подлинного героизма и воинской славы. © Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Глава Российской академии наук Геннадий Красников предложил президенту Владимиру Путину присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю. Об необходимости подобного шага Красников заявил в ходе заседания Российского оргкомитета «Победа». «Мелитополь это второй по важности город Запорожской области, это сухопутные ворота в Крым <...> В ходе спецоперации переход города под контроль ВС РФ 1 марта 2022 года решил важную геополитическую задачу <...> Мариуполь - крупнейший город ДНР. В восприятии нашего общества он стал символом воинской славы, мужества и стойкости. Освобождение Мариуполя имело важное стратегическое значение», - отметил Красников. По словам Красникова, обращения этих городов прошли экспертизу в РАН. В настоящий момент звания «Город воинской славы» удостоены 45 российских городов. Экспертное мнение и аналитика