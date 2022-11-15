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В МО РФ сообщили об уничтожении до 1 400 украинских боевиков в боях за Павловку

15:20 15.11.2022
Помимо потерь в личном составе, украинские вооруженные формирования недосчитались нескольких десятков единиц военной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В боях за Павловку в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы РФ уничтожили до 1 400 украинских боевиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 15 ноября.

Помимо серьезных потерь в личном составе, украинские вооруженные формирования недосчитались нескольких десятков единиц военной техники. Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, уничтожены два украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8, 12 танков, 27 БМП и до 30 других боевых бронированных машин.

По словам Конашенкова, в ходе боев украинская сторона также потеряла две буксируемые гаубицы М777 калибром 155 мм и 28 беспилотников. При этом российские военные продолжают наступать.

В новой сводке о проведении специальной военной операции на Украине говорится и об уничтожении украинского склада боеприпасов на территории ДНР.

Представитель Минобороны отчитался и об успехах российских сил ПВО. Так, за минувшие сутки уничтожены семь беспилотников, перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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