МО РФ: российские войска продолжают наступательные действия после освобождения Павловки

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

Освободив Павловку вчера, сегодня российские войска продолжают наступательные действия на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Российские войска продолжают наступательные действия», - заявил Конашенков.

По его словам, в ходе боев за этот населенный пункт было уничтожено до 1 400 украинских боевиков. Враг потерял два штурмовика Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 БМП, и до 30 других боевых бронированных машин.

К списку украинских потерь, как отметил Игорь Конашенков, следует добавить и шесть артиллерийских орудий, включая две гаубицы М777 американского производства. Противник недосчитался и более 25 автомобилей, а также 28 беспилотников.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал о безуспешных попытках наступлений украинских боевиков на двух направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов