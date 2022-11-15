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МО РФ: российские войска продолжают наступательные действия после освобождения Павловки

13:22 15.11.2022
Как напомнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, Павловка была освобождена вчера, 14 ноября.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Освободив Павловку вчера, сегодня российские войска продолжают наступательные действия на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

«Российские войска продолжают наступательные действия», - заявил Конашенков. 

По его словам, в ходе боев за этот населенный пункт было уничтожено до 1 400 украинских боевиков. Враг потерял два штурмовика Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 БМП, и до 30 других боевых бронированных машин. 

К списку украинских потерь, как отметил Игорь Конашенков, следует добавить и шесть артиллерийских орудий, включая две гаубицы М777 американского производства. Противник недосчитался и более 25 автомобилей, а также 28 беспилотников. 

Также официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал о безуспешных попытках наступлений украинских боевиков на двух направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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