МО РФ: российские войска продолжают наступательные действия после освобождения Павловки
Освободив Павловку вчера, сегодня российские войска продолжают наступательные действия на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Российские войска продолжают наступательные действия», - заявил Конашенков.
По его словам, в ходе боев за этот населенный пункт было уничтожено до 1 400 украинских боевиков. Враг потерял два штурмовика Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 БМП, и до 30 других боевых бронированных машин.
К списку украинских потерь, как отметил Игорь Конашенков, следует добавить и шесть артиллерийских орудий, включая две гаубицы М777 американского производства. Противник недосчитался и более 25 автомобилей, а также 28 беспилотников.
Также официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал о безуспешных попытках наступлений украинских боевиков на двух направлениях.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов