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Минобороны России: уничтожен украинский склад боеприпасов на территории ДНР

13:14 15.11.2022
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, уничтоженный вражеский склад находился в районе населенного пункта Красногоровка.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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На территории ДНР был уничтожен украинский склад боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов», - заявил он. 

Склад вошел в список целей, уничтоженных и пораженных ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. 

Еще в ходе этих ударов были поражены шесть пунктов управления украинских боевиков. Они находились в районах населенных пунктов Купянск (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР), Чернобаевка (Херсонская область), Петровское, Верхнекаменское, Невельское (ДНР). Кроме этого, огневому поражению подверглось 82 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 178 районах. 

Игорь Конашенков подвел суточные итоги работы российских средств ПВО. Были сбиты семь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Сальково, Раденск, Таврийск в Херсонской области, Новокраснянка и Краснореченское на территории ЛНР, а также в районе Новоандреевки на территории ДНР. 

Кроме этого, удалось перехватить три украинских снаряда РСЗО HIMARS в районе Скадовска в Херсонской области. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 333 самолетов, 176 вертолетов, 2 511 беспилотников, 388 ЗРК, 6 614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевой машины РСЗО, 3 581 орудия и миномета, а также 7 227 единиц специальной военной автотехники. 

Ранее публиковались кадры практических танковых стрельб мобилизованных в Бурятии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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