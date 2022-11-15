Минобороны России: уничтожен украинский склад боеприпасов на территории ДНР

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

На территории ДНР был уничтожен украинский склад боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов», - заявил он.

Склад вошел в список целей, уничтоженных и пораженных ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии.

Еще в ходе этих ударов были поражены шесть пунктов управления украинских боевиков. Они находились в районах населенных пунктов Купянск (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР), Чернобаевка (Херсонская область), Петровское, Верхнекаменское, Невельское (ДНР). Кроме этого, огневому поражению подверглось 82 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 178 районах.

Игорь Конашенков подвел суточные итоги работы российских средств ПВО. Были сбиты семь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Сальково, Раденск, Таврийск в Херсонской области, Новокраснянка и Краснореченское на территории ЛНР, а также в районе Новоандреевки на территории ДНР.

Кроме этого, удалось перехватить три украинских снаряда РСЗО HIMARS в районе Скадовска в Херсонской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 333 самолетов, 176 вертолетов, 2 511 беспилотников, 388 ЗРК, 6 614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевой машины РСЗО, 3 581 орудия и миномета, а также 7 227 единиц специальной военной автотехники.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов