В МО РФ рассказали о безуспешных попытках наступлений украинских боевиков на двух направлениях

В результате украинские вооруженные формирования понесли серьезные потери в живой силе и военной технике, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики безуспешно пытались атаковать на Купянском и Краснолиманском направлениях, заявил на брифинге 15 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Так, на Купянском направлении ВС РФ сорвали атаку вооруженных формирований Украины в направлении Куземовки.

«В результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства перечислил потери неприятеля в живой силе и военной технике на Купянском направлении. Так, по словам Конашенкова, за сутки противник потерял более сотни человек в личном составе. Уничтожены восемь танков, три БМП, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.

На Краснолиманском направлении украинские боевики безуспешно пытались атаковать в направлении Червонопоповки и Золотаревки. Потери украинской стороны в личном составе составили до 90 человек.

Также представитель Минобороны раскрыл украинские потери в ходе боев за Павловку в ДНР. Как утверждает Конашенков, уничтожены до 1 400 украинских боевиков, два украинских штурмовика Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 БМП и другая техника.

Ранее публиковалось видео с тренировки мобилизованных снайперов на полигоне в Хабаровском крае.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов