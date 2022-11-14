В Минобороны России заявили об освобождении Павловки в ДНР
Населенный пункт был полностью освобожден в результате упорных боев в понедельник, 14 ноября, уточнили в МО РФ.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
В Министерстве обороны России заявили об освобождении Павловки в Донецкой Народной Республике.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что ВС РФ сегодня полностью освободили этот населенный пункт в результате упорных боев.
Сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что за последние сутки украинские боевики провели неудачные попытки наступления на трех направлениях - Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком.
Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов снял эксклюзивный репортаж прямо из окопов во время боев на передовой на Запорожском направлении.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов