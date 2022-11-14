Армия В Минобороны России заявили об освобождении Павловки в ДНР Населенный пункт был полностью освобожден в результате упорных боев в понедельник, 14 ноября, уточнили в МО РФ. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Министерстве обороны России заявили об освобождении Павловки в Донецкой Народной Республике. В российском оборонном ведомстве уточнили, что ВС РФ сегодня полностью освободили этот населенный пункт в результате упорных боев. Сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что за последние сутки украинские боевики провели неудачные попытки наступления на трех направлениях - Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком. Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов снял эксклюзивный репортаж прямо из окопов во время боев на передовой на Запорожском направлении. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика