В Минобороны России раскрыли украинские потери в ходе боев за Павловку в ДНР

Вчера в МО РФ сообщили об освобождении населенного пункта Павловка от украинских боевиков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

Минобороны России озвучило украинские потери в ходе боев за населенный пункт Павловка в ДНР. О них рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1 400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин», - сообщил Конашенков.

Также были уничтожены шесть вражеских артиллерийских орудий, включая две системы М777 производства США. Враг недосчитался и более 25 различных автомобилей, а также 28 беспилотников.

Как напомнил Игорь Конашенков, сама Павловка была освобождена от украинских боевиков вчера.

Официальный представитель российского оборонного ведомства добавил, что наши войска продолжают наступательные действия после освобождения Павловки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов