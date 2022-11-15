Тренировки в составе снайперской пары: как мобилизованные вспоминают навыки на полигоне в Хабаровском крае

Военные выполняют огневое поражение мишеней на средней и максимальной дальности из снайперской винтовки Драгунова.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Хабаровском крае на полигоне Князе-Волконский снайперы из числа мобилизованных бойцов Восточного военного округа совершенствуют навыки в ходе практических занятий. Занятия проводятся в составе снайперской пары, в которую входят стрелок и наблюдатель.

Особое внимание уделяется индивидуальной подготовке и совершенствованию навыков применения вооружения. В ходе тренировок военные выполняют огневое поражение мишеней на средней и максимальной дальности из снайперской винтовки Драгунова.

Для повышения кучности стрельбы, военнослужащие учитывают баллистические характеристики оружия и метеорологические условия стрельбы.

«Кое-что уже забыли. Вспоминаем, наверстываем. Инструктора подсказывают. Инструктора - профессионалы своего дела. Были в горячих точках. Объясняют то, что нам точно пригодится», - делятся впечатлениями мобилизованные.

Ранее «Звезда» уже рассказывал как мобилизованные военнослужащие отрабатывают навыки стрельбы в Сибири. Стрельбы на точность и дальность проходят с использованием снайперской винтовки Драгунова.

Материал подготовили Сергей Лебедев, Николай Баранов.