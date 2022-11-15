Лавров и Гутерриш проводят встречу на полях G20

Как ожидается, стороны затронут ряд актуальных тем, включая реализацию «черноморской инициативы» по вывозу сельхозпродукции из портов Украины.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проводят встречу на полях саммита G20. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сергей Лавров и Генсекретарь ООН», - написала в своем Telegram-аккаунте Захарова, сопроводив пост фотографией двух дипломатов.

Ожидается, что в числе прочего стороны обсудят реализацию «черноморской инициативы» по вывозу сельхозпродукции из украинских портов, а также допуск на мировые рынки российских зерновых и удобрений. Как ранее сообщали в МИД РФ, гуманитарные задачи по оказанию помощи нуждающимся странам и снижение угрозы голода не должны политизироваться и становиться предметом односторонних санкций.

Ранее Организация Объединенных Наций заверила Москву, что ограничение на вывоз российского зерна в скором времени будет снято. Как отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Москва отвела международной организации время для выполнения обязательств до «логичного дедлайна» - 18 ноября. Российская сторона, в свою очередь, при принятии решения относительно продления сделки будет ориентироваться на результативность усилий ООН и эффективность своей части соглашения. Напомним, утром 29 октября Украина совершила теракт, которому подверглись корабли Черноморского флота, защищавшие «зерновой коридор».