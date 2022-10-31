Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер

Действия киевского режима привели к тому, что зерновая сделка была сорвана, отметил Дмитрий Песков.

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Зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема. Она приобретает иной характер, гораздо более рискованный и опасный и негарантированный», - сказал он.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что действия киевского режима привели к тому, что зерновая сделка была сорвана.

«Вы видите, что именно этими действиями украинская сторона и шла к срыву этой сделки. Шла к тому, чтобы подорвать вот эту атмосферу доверия и гарантированной безопасности», - добавил Песков.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона будет помогать странам Африки после ситуации с зерновой сделкой. Напомним, утром 29 октября Украина совершила теракт, которому подверглись корабли Черморфлота, защищавшие «зерновой коридор».