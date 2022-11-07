ООН пообещала снять ограничение на экспорт российского зерна

ООН заверила, что ограничение на вывоз российского зерна вскоре будет снято.

© Фото: Кирилл-Брага,-РИА-Новости

Организация Объединенных Наций заверила Москву, что ограничение на вывоз российского зерна в скором времени будет снято. О намечающемся прогрессе в ситуации с зерновой сделкой сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, Москва отвела международной организации время для выполнения обязательств до «логичного дедлайна» - 18 ноября. Российская сторона, в свою очередь, при принятии решения относительно продления сделки будет ориентироваться на результативность усилий ООН и эффективность своей части соглашения.

«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат», - заявил Полянский в интервью «Известиям».

Ранее в МИД РФ обозначали, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта зерна и удобрений из России необходимо принять в ближайший период. В связи с этим Москва обратилась к генсеку ООН с призывом выполнить свою роль в зерновой сделке.