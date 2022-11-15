Guardian: Джокович получит визу для участия в Australian Open

© Фото: IMAGO, imago-images.de, GlobalLookPress

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович получит австралийскую визу и будет допущен к участию в турнире Australian Open. Кроме того, власти аннулируют трехлетний запрет Джоковича на въезд в страну. Об этом сообщила Guardian Australia. В материале издания отмечается, что сейчас для посещения Австралии не требуется сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на наличие инфекции.

Скандал с Новаком Джоковичем потряс мир тенниса пятого января, когда серб прибыл в страну для участия в турнире, но был отстранен от него и даже помещен в карантинный блок. Власти сочли неубедительным медотвод Джоковича от прививки против коронавируса.

Освободили звезду мирового тенниса только спустя четыре дня, после чего миграционные власти приняли решение повторно аннулировать визу и вернуть серба в изолятор. Джокович покинул Австралию в ночь на 17 января.