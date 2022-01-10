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Джоковича снова задержали в Мельбурне

Светлана Иванова
12:06 10.01.2022
Спортсмена собираются депортировать из страны, несмотря на решение о восстановлении австралийской визы.
Джоковича снова задержали в Мельбурне
© Фото: Atilano Garcia, KeystonePressAgency, globallookpress
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Сербского теннисиста Новака Джоковича снова задержали. Об этом рассказал его отец Срджан Джокович. Как сообщает Eurosport, события развернулись в офисе юристов спортсмена.

Правительство Австралии намерено депортировать спортсмена, несмотря на решение о восстановлении австралийской визы судом и разрешение освободить спортсмена из иммиграционного изолятора. Выпустив Джоковича из изолятора, власти предупредили теннисиста, что возможна отмена визы посредством личных полномочий министра иммиграции страны Алекса Хоука, который обладает правом лично аннулировать визу любого иностранца, если посчитает данное лицо угрозой здоровью и безопасности.

Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда спортсмен прибыл в Австралию на турнир Australian Open. Команда спортсмена подала заявку на тип визы, для которой необходима вакцинация от COVID-19. Однако теннисист предоставил медицинский отвод от прививки.

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