МИД Сербии выразил устный протест послу Австралии из-за Джоковича

Министерство иностранных дел Сербии выразило устный протест послу Австралии Дэниелу Эмери из-за «неподобающего отношения» австралийских властей к теннисисту Новаку Джоковичу. Спортсмен приехал в Австралию для участия в турнире Australian Open, который пройдет в Мельбурне 17 января.

«Послу Австралии в Сербии Дэниелу Эмери сегодня в МИД Сербии был высказан устный протест из-за неподобающего отношения, которое в Мельбурне оказано лучшему теннисисту мира и гражданину Сербии Новаку Джоковичу», - сказано в сообщении сербского МИДа, цитируемом РИА Новости.

Госсекретарь МИД Неманя Старович заявил послу Австралии, что ожидает от него «личных усилий», чтобы Джоковичу позволили дождаться судебного решения о нахождения в Австралии «в соответствующих спортсмену его ранга условиях размещения».

Ранее австралийские власти аннулировали визу Джоковича. Выяснилось, что команда спортсмена подала заявку на такой тип визы, которую нельзя получить без прививки. Вместо вакцинации у сербского теннисиста - медотвод. Поэтому в Австралию теннисисту въезд был запрещен.