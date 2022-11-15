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Yeni Safak: террористка из Стамбула училась в разведшколе под руководством инструкторов из США

Ян Брацкий
10:54 15.11.2022
Вместе с подозреваемой в совершении теракта полиция задержала еще 47 человек, в их квартирах проведены обыски.
Yeni Safak: террористка из Стамбула училась в разведшколе под руководством инструкторов из США
© Фото: Abed Alrahman Alkahlout, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Предполагаемая исполнительница теракта в центре Стамбула проходила обучение в разведшколе запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани. В качестве преподавателей там работают военные США, пишет газета Yeni Şafak.

«...Террористка рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК в Айн-аль-Арабе (Кобани), где также давали уроки американские солдаты в Сирии, и что ее готовили как офицера специальной разведки <...> Террористка незаконно въехала в Турцию четыре месяца назад и передвигалась по Стамбулу с мужчиной, членом организации, под видом его супруги», - сообщает газета.

Трагедия произошла днем в минувшее воскресенье. В результате мощного взрыва на популярной у туристов стамбульской улице Истикляль погибли шесть человек, 81 - получили ранения, среди них трое россиян.

Позже турецкие правоохранители задержали 48 человек, включая подозреваемую. В их квартирах были проведены обыски, найдены документы, деньги, цифровые устройства и материалы по организации теракта.

«Полицейские группы задержали людей, с которыми общалась Ахлам Альбашир, и получили интересную информацию. Террористку планировали убить в Стамбуле», - добавила газета.

Накануне глава турецкого МВД Сулейман Сойлу резко отреагировал на соболезнования США по поводу взрыва в Стамбуле, сказав, что Анкара не принимает их, так как знает, где координировалось нападение.

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