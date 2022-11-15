Джоко Видодо: мы не должны делить мир на части

Президент Индонезии также призвал государства к недопущению новой холодной войны.

© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress

Президент Индонезии Джоко Видодо на открытии саммита G20 выступил с речью, призывающей страны «Большой двадцатки» к миру.

«Если война не закончится, миру будет трудно двигаться вперед. Мы не должны делить мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир погрузился в очередную холодную войну», - предостерег коллег индонезийский лидер.

Журналисты ТАСС сообщают, что эту часть речи Видодо произнес на английском языке, хотя в целом его выступление прошло на индонезийском.

Саммит «Большой двадцатки» стартовал во вторник с задержкой в 40 минут, из-за опоздания президента США Джо Байдена. Официальным представителем России на G20 выступает глава МИД РФ Сергей Лавров.