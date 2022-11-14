МИД РФ: НАТО умрет, если не найдет врага

Сегодня альянс объявил Азию территорией интересов НАТО, и зону своей обороны уже отодвинул до границ Китая, уточнили в МИД России.

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Североатлантический альянс не сможет выжить без врага и в поиске потенциального противника НАТО сегодня продвигается во все новые регионы, включая Азию. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«НАТО - такая организация, которая не может жить без врага. Без врага она умрет. Самое главное - создавать образ противника, придвигаясь к границам этого потенциального противника. Сейчас они объявили и Азию зоной интересов альянса, и зону своей обороны уже отодвинули до границ Китая», - сказал Грушко в беседе с РИА Новости.

Ранее Александр Грушко назвал безумцами сторонников идеи вступления Украины в НАТО. Как отметил дипломат, руководство Североатлантического блока забывает о принципах, согласно которым никто не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на минувшей неделе посоветовал Соединенным Штатам не лгать по теме переговоров с Москвой. Глава МИД РФ сказал об этом, комментируя заявления американской стороны о якобы оставшемся без ответа запросе о переговорах по решению конфликта на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби, отметив, что выход из ситуации вокруг Украины должен быть дипломатическим, заявил, что Вашингтон якобы не видит стремления к этому со стороны России. Лавров пояснил, что подобных предложений просто не было.