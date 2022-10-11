Лавров дал США совет не врать по теме переговоров с Москвой

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась ни от каких серьезных предложений по контактам с США, но таковых просто не поступало.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал Соединенным Штатам не лгать по теме переговоров с Москвой. Глава МИД РФ сказал об этом, комментируя заявления американской стороны о якобы оставшемся без ответа запросе о переговорах по решению конфликта на Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби, отметив, что выход из ситуации вокруг Украины должен быть дипломатическим, заявил, что Вашингтон якобы не видит стремления к этому со стороны России. Лавров пояснил, что подобных предложений просто не было.

«Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения, с которыми на нас хотят какие-то люди через опосредованные контакты выходить. И в этом случае более конкретных разъяснений мы ни от кого не получали. Поэтому врать не надо, врать вообще нехорошо», - заявил Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ранее Лавров отметил, насколько печально видеть поддержку Францией украинского неонацизма. По мнению министра, в его разжигании на Украине французская сторона играет одну из инициативных ролей.