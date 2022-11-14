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В МИД РФ назвали безумцами желающих сделать Украину членом НАТО

Ян Брацкий
07:05 14.11.2022
Как отметил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, ни одна страна не имеет права обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других.
В МИД РФ назвали безумцами желающих сделать Украину членом НАТО
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. Как отметил дипломат, руководство Североатлантического блока забывает о принципах, согласно которым никто не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

«Мы взяли на себя обязательства не предпринимать никаких шагов, которые могли бы существенным образом затронуть безопасность друг друга. Если одна сторона говорит не делать этого, то не надо - надо садиться и договариваться, как обеспечить безопасность и НАТО, и России, как обеспечить безопасность Украины. Этого сделано не было под предлогом того, что, мол, сама Украина захотела, а НАТО только откликнулась на просьбу суверенного государства, и вообще это часть принципа, что государства сами выбирают способы обеспечения безопасности», - высказался Грушко в беседе с РИА Новости.


Кроме того, дипломат напомнил, что расширение НАТО за счет включения в блок Швеции и Финляндии не способствует укреплению безопасности альянса. Это связано с тем, что создается линия соприкосновения более 1200 километров с Россией, которая, в свою очередь, объявлена главным противником НАТО.

Ранее Александр Грушко заявил, что стремление Украины вступить в Североатлантический альянс по ускоренной схеме обречено на провал, так как в истории НАТО не было случаев принятия страны-члена без прохождения всех предварительных этапов.

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