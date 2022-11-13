Турецкая полиция оцепила место взрыва в Стамбуле
Журналистов просят убрать камеры и не снимать происходящее.
© Видео: Sokak Kedisi, Twitter © Фото: Sokak Kedisi, Twitter
Турецкая полиция оцепила место взрыва в Стамбуле.
Турецкие власти ввели временный запрет на публикацию новостей, посвященных взрыву в центре Стамбула.
Журналистов просят убрать камеры и не снимать происходящее.
Напомним, в центре Стамбула на улице Истикляль произошел взрыв. По предварительным данным пострадали 11 человек. На данный момент причина взрыва неизвестна.