Число пострадавших при взрыве в центре Стамбула возросло до 81

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Число пострадавших при взрыве в центре Стамбула выросло до 81. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

«У нас 81 пострадавший. Состояние двоих тяжелое», - передает РИА Новости слова турецкого вице-президента.

Кроме того, сообщается, что жители Стамбула испытывают проблемы с работой интернета и соцсетей.

«Есть большие трудности с Интернетом. Соцсети, исключая Telegram, почти недоступны», - сообщают журналисты.

Ранее Генеральное консульство России в Стамбуле сообщило, что по предварительным данным, россияне не пострадали при взрыве. Генконсульство в Стамбуле отслеживает информацию о теракте в Турции.

Напомним, в центре Стамбула на улице Истикляль произошел взрыв. По предварительным сведениям, «причиной взрыва стала детонация взрывного устройства».