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По меньшей мере четыре человека погибли, 38 ранены при взрыве в центре Стамбула. Информацией о последствиях ЧП поделился в соцсети губернатор Стамбула Али Ерликая.

«По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли четыре человека, 38 человек получили ранения. Раненым оказана медицинская помощь», - уточнил губернатор в Twitter.

Напомним, что взрыв произошел днем в воскресенье 13 ноября на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. По данным турецкого телеканала A Haber, ранения получили свыше 10 человек. Полиция не исключает версию теракта.