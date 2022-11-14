В Турции задержали подозреваемую в совершении теракта в центре Стамбула
В МВД отметили, что к взрыву могут быть причастны действующие в Сирии курдские организации.
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В Турции задержали женщину, которая могла оставить разорвавшуюся в центре Стамбула бомбу. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу сообщает телеканал TRT.
В ведомстве также отметили, что к теракту могут быть причастны действующие в Сирии курдские организации. На это якобы указывают собранные следователями улики.
Напомним, теракт произошел накануне в 16:20 на улице Истикляль, на которой расположено российское генконсульство. Среди пострадавших граждан РФ нет.
В результате взрыва ранения получил 81 человек. Погибли не менее шести граждан.