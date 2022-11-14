WADA потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года и лишить ее олимпийского золота

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало на четыре года дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

В случае принятия судом положительного решения дисквалификация спортсменки будет отсчитываться с момента вступления в силу решения CAS. Помимо этого, должны быть аннулированы все результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года, включая лишение медалей, набранных очков и призов.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля после победы Валиевой на командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года якобы нашли запрещенный препарат триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) после семичасового заседания принял решение допустить россиянку до выступлений в личном турнире Олимпийских игр, на котором спортсменка заняла четвертое место. Церемония награждения призеров командного турнира была отложена до окончания расследования дела Валиевой.