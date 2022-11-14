В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

По словам мэра Харькова, в индустриальном районе города после взрыва был поврежден промышленный объект.

© Фото: Yevhen Kotenko Keystone Press Agency Globallookpress

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу.

В настоящий момент не сообщается о масштабе повреждений и пострадавших. Однако, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, в индустриальном районе города после взрыва был поврежден промышленный объект.

«Предварительно, промышленный объект», - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что в Одесской и Николаевской областях повторно объявлена воздушная тревога. Сообщается, что вой сирен был слышен и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее президент Владимир Путин заявил о жестком ответе в случае продолжения Киевом терактов в РФ. По словам главы государства, «ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации».