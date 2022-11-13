В Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога

Вместе с тем, сирены слышны и в подконтрольной Киеву части Херсонской области

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Стало известно, что в Одесской и Николаевской областях повторно объявлена воздушная тревога. Сообщается, что вой сирен слышен и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на украинский официальный ресурс по оповещению.

Воздушное оповещение периодически звучит и в подконтрольных Киеву частях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Местные СМИ пишут, что сильные взрывы были слышны и в Черкассах.

Звуки воздушной тревоги практически ежедневно слышны в различных областях Украины. Так, 10 ноября, воздушную тревогу объявляли в Николаевской области.

До этого система оповещения звучала в семи областях Украины: в Тернопольской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.